Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: во Франции неизвестные украли вина на €500 тыс.

Возраст самых старых бутылок насчитывает несколько десятков лет, сообщает радиостанция France Bleu

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Французский торговец винами из Бордо стал жертвой воров, которые вынесли из его личного погреба редкие вина но общую сумму примерно €500 тыс. Об этом сообщает в пятницу радиостанция France Bleu.

По ее информации, злоумышленники разбили окно в погребе под его домом и вынесли около сотни ящиков с самыми ценными винами. По словам владельца, в коробках хранились не только бордосские, вроде "Шато Петрюс" или "Шато Марго", но и бургундские сорта, в том числе "Романе-конти". Возраст самых старых бутылок насчитывает несколько десятков лет.

Следователи пытаются восстановить картину произошедшего, однако пока им не удалось найти свидетелей, в том числе среди соседей, которые ничего не заметили.

Радиостанция напоминает, что кража вин - не редкость для Франции, которая является одним из ведущих производителей этого напитка. Так, в 2007 году другой бордосский продавец дорогих вин лишился 3 тыс. бутылок марочных вин на общую сумму €600 тыс. В 2017 году налет взломщиков на частный погреб в Париже завершился пропажей 300 бутылок на сумму в €250 тыс. В 2019 году злоумышленники вынесли из элитного парижского ресторана всего 150 бутылок, однако ущерб, по жанным СМИ, был оценен в €600 тыс.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
В Грузии проходят митинги у кинотеатров в связи с премьерой фильма "А потом мы танцевали"
Фильм повествует о любви танцора к своему конкуренту. Защитники традиционных ценностей усмотрели в нем ЛГБТ-пропаганду
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС