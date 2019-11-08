СМИ: во Франции неизвестные украли вина на €500 тыс.

ПАРИЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Французский торговец винами из Бордо стал жертвой воров, которые вынесли из его личного погреба редкие вина но общую сумму примерно €500 тыс. Об этом сообщает в пятницу радиостанция France Bleu.

По ее информации, злоумышленники разбили окно в погребе под его домом и вынесли около сотни ящиков с самыми ценными винами. По словам владельца, в коробках хранились не только бордосские, вроде "Шато Петрюс" или "Шато Марго", но и бургундские сорта, в том числе "Романе-конти". Возраст самых старых бутылок насчитывает несколько десятков лет.

Следователи пытаются восстановить картину произошедшего, однако пока им не удалось найти свидетелей, в том числе среди соседей, которые ничего не заметили.

Радиостанция напоминает, что кража вин - не редкость для Франции, которая является одним из ведущих производителей этого напитка. Так, в 2007 году другой бордосский продавец дорогих вин лишился 3 тыс. бутылок марочных вин на общую сумму €600 тыс. В 2017 году налет взломщиков на частный погреб в Париже завершился пропажей 300 бутылок на сумму в €250 тыс. В 2019 году злоумышленники вынесли из элитного парижского ресторана всего 150 бутылок, однако ущерб, по жанным СМИ, был оценен в €600 тыс.