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Директор корпоративного управления Ростеха подала в суд на пользователя "ВКонтакте"

По мнению Аллы Лалетиной, информация в одном из постов этого пользователя порочит ее деловую репутацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Статс-секретарь и директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Алла Лалетина подала в суд Санкт-Петербурга иск о защите чести и деловой репутации к пользователю соцсети "ВКонтакте" Александру Овчинникову. Об этом журналистам сообщали в объединенной пресс-службе судов города.

"Красносельский районный суд зарегистрировал иск Аллы Лалетиной к Александру Овчинникову о защите чести, достоинства и деловой репутации", - говорится в распространенном сообщении. В объединенной пресс-службе ТАСС пояснили, что истицей выступает статс-секретарь и директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха.

Из заявления следует, что в соцсети пользователем была размещена следующая информация: "Главу департамента Ростеха обвиняют в краже коллекционного вина на $1". По мнению истицы, публикация порочит ее деловую репутацию. Она просит признать несоответствующим действительности весь опубликованный текст в посте ответчика, запретить распространение этой информации. Кроме того, Лалетина просит обязать ответчика удалить информацию, размещенную в сети Интернет, однако требований материального характера к нему не предъявляется.

В объединенной пресс-службе судов также отметили, что ранее Хамовнический суд Москвы вынес решение по заявлению Дениса Михайлова к Лалетиной, который просил взыскать с нее 2,8 млн рублей неосновательного обогащения. В удовлетворении этого требования истцу было отказано. В публикации в соцсети, которая стала предметом спора между Лалетиной и пользователем "ВКонтакте" Овчинниковым, Денис Михайлов фигурирует как бывший муж Надежды Оболенцевой - экс-супруги Романа Абрамовича.

Статс-секретарем - директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению Ростеха Алла Лалетина была назначена 12 апреля 2019 года, следует из данных на официальном сайте госкорпорации.

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