Митингующие из-за премьеры фильма об однополой любви в Грузии устроят акцию 9 ноября

ТБИЛИСИ, 8 ноября. /ТАСС/. Руководитель грузинской неправительственной организации "Грузинский марш" Сандро Брегадзе, выступающий за защиту традиционных ценностей, обещал устроить акцию протеста 9 ноября в связи с премьерой грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали", повествующего о нетрадиционной любви.

"Завтра выйдут еще больше людей, и протест будет еще лучше. Потому что, на мой взгляд, долгом каждого грузина является выражать протест против мужеложства и разврата", - сказал Брегадзе в пятницу в интервью грузинской телекомпании "ТВ Пирвели".

Вывести на улицы людей из-за премьеры обещал и бизнесмен Леван Васадзе, который также выступает за защиту традиционных ценностей и участвовал в пятничном пикете.

Несколько демонстраций в связи с премьерой фильма "А потом мы танцевали" одновременно прошли вечером в пятницу у нескольких кинотеатров в Тбилиси и Батуми. В акции протеста приняли участие члены неправительственных организаций "Грузинский марш", "Общество защиты прав человека", их сторонники, а также представители духовенства, которые выступают за защиту традиционных ценностей.

На данный момент показы фильма завершены.

Фильм "А потом мы танцевали" был снят в 2019 году грузинским режиссером Леваном Акиным. Его уже показали на Каннском кинофестивале. Картина повествует о любви танцора грузинских танцев к своему конкуренту. Она также выдвинута на "Оскар" и борется в номинации "Лучший иностранный фильм". Защитники традиционных ценностей выступают против показа. Они считают, что кино служит ЛГБТ-пропаганде. Премьера фильма расписана на три дня: его покажут также в субботу и воскресенье. По данным объединения кинотеатров Грузии, все билеты распроданы.