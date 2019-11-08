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Путин выступит на конференции по искусственному интеллекту

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что участие главы государства в обсуждении не планируется

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу, 9 ноября, выступит на конференции по искусственному интеллекту, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [президент Владимир Путин] посчитал необходимым обязательно выступить перед участниками конференции по искусственному интеллекту, которая сейчас проходит в Москве", - отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что Путин "уделяет немалое внимание вопросам искусственного интеллекта, были приняты определенные решения о том, кто занимается, кто является локомотивом в плане работы по искусственному интеллекту". "Поэтому президент посчитал необходимым обратиться к участникам конференции", - пояснил пресс-секретарь российского лидера. При этом, по его словам, "не планируется участие президента в дискуссии, в обсуждении, это будет только выступление".

Отдельный федеральный проект

Путин подписал 10 октября национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Развитие искусственного интеллекта в России будет выделено в отдельный федеральный проект в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Кроме того, правительство заключило с крупными компаниями с госучастием восемь соглашений для развития высокотехнологичных направлений. Соглашения о намерениях были подписаны со Сбербанком по направлению "Искусственный интеллект"; с РЖД - по направлению "Квантовые коммуникации"; с Росатомом - по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ"; с Ростехом - по направлениям "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия"; с Ростехом и Ростелеком - по направлению "Беспроводная связь нового поколения".

В этом смысле Россия следует мировым тенденциям. Так, летом 2017 года в Китае был принят План развития технологий искусственного интеллекта следующего поколения. В апреле 2018 года принят документ, в котором излагается подход Европейского Союза к развитию искусственного интеллекта. На уровне Совета Европы Европейская комиссия по эффективности правосудия приняла Европейскую этическую хартию об использовании искусственного интеллекта в судебных системах и смежных областях. В январе 2019 года консультативный комитет Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных опубликовал Руководство по искусственному интеллекту и защите данных.

Обсуждение российской стратегии наряду с актуальными вопросами внедрения технологий искусственного интеллекта в России проходит в рамках двухдневной конференции AI Journey, посетить которую собирается Путин. Мероприятие, ставшее площадкой для получения актуальной информации об искусственном интеллекте и его применении в России и за рубежом, открылось 8 ноября в Москве при поддержке Сбербанка, "Газпром-нефти", Mail.ru, "Яндекса", Российского физико-технического института и МТС. Ключевыми темами являются сильный искусственный интеллект(AGI), нейроморфные вычисления, этика ИИ, развитие технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка, речевой аналитики, новые методы и их применение в бизнесе. На конференции также будут обсуждаться дальнейшие шаги по реализации национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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