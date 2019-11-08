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Фонд Кадырова выделил около 25 млн рублей жителям Чечни на лечение в других городах

По словам главы республики, региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказывает помощь людям и за пределами России

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова выделил жителям Чечни около 25 млн рублей на лечение в других городах. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня по решению президента РОФ, дорогой мамы Аймани Несиевны, Фонд выделил около 25 млн рублей на оказание материальной для 491 человека, нуждающегося в иногороднем лечении. Фонд также осуществил раздачу продуктовых пакетов десяткам тысяч малоимущих семей. Кроме того, в районах детям розданы сладости на сумму более 6 млн рублей", - написал Кадыров.

По его словам, фонд оказывает помощь не только жителям Чечни, но и за пределами России. "Только в 2018 году помощь получили более миллиона жителей Сирии. Она оказывается и беженцам из Мьянмы в лагерях, расположенных на приграничной территории Бангладеш. Помимо обеспечения едой и медикаментами, в лагерях построено несколько сотен водяных колодцев", - добавил Кадыров.

За 12 лет существования благотворительный фонд, возглавляемый матерью Рамзана Кадырова Аймани, передал более 300 т продуктов и 30 т детского сухого питания населению Сомали. Кроме того, фонд оплатил жилье в Иордании 167 семьям беженцев из Сирии, чьи предки были уроженцами Северного Кавказа. Еще более 80 т продовольствия, 7,5 тыс. наборов школьных принадлежностей и 16 тыс. игрушек были направлены населению Сирии, а для 10 тыс. сирийских беженцев в Ливане фонд закупил 80 тыс. овец, верблюдов и коров.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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