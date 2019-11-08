Компания-оператор опубликовала фото интерьеров вагона поездов из России в Крым

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала фотографии интерьера вагонов в поездах, следующих с территории России в Крым по Крымскому мосту. Об этом в субботу сообщается на официальном сайте компании.

"В состав поездов, курсирующих по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, входят купейные и плацкартные вагоны. По маршруту Москва - Симферополь ходят двухэтажные поезда с вагонами купе и СВ [спальными вагонами]", Уточняется, что в стоимость билета СВ входят комплект постельного белья, полотенце, горячее питание, индивидуальное освещение, телевизор, кондиционер, розетки 220В и USB. В плацкарт входит только кондиционер и розетки розетки 220В и USB.Компания "Гранд сервис экспресс".

Компания "Гранд сервис экспресс 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов составит от 2966 рублей.