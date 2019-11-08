Бывшая жена Потанина оспорит решение лондонского суда, вернувшего ее исковое заявление

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывшая жена главы "Норникеля" Владимира Потанина оспорит решение Высокого суда Лондона, в пятницу объявившего о том, что он возвращает ей ее исковое заявление против бывшего супруга. Как говорится в тексте решения судьи Лайонела Коэна, которое было направлено ТАСС пресс-службой суда, иск Натальи Потаниной был признан неподсудным.

Судья встал на сторону ответчика, представители которого настаивали на том, что вопрос о разделе имущества экс-супругов уже был рассмотрен в России. Судья также подверг критике практику "бракоразводного туризма" - подачи подобных исков в британские суды, которые нередко принимают решения в пользу бывших супруг разводящихся миллиардеров (до этого Потанина также подавала иски против бывшего мужа на Кипре и в Словении). Кроме того, Коэн признал несостоятельными доводы заявительницы, утверждавшей, что российские суды заняли сторону ее экс-супруга в силу его влиятельного положения и коррумпированности самих судей. По мнению Коэна, решения российских судов подробно аргументированы и демонстрируют "надлежащее применение законов [РФ]".

В тексте документа отмечено, что Потанина, пытавшаяся взыскать с мужа $6 млрд, выразила "крайнее разочарование исходом дела и намерена просить о разрешении оспорить принятое решение".

"Несмотря на доводы, умело приведенные господином королевским адвокатом Говардом и господином Нагпалом (адвокатами Натальи Потаниной - прим. ТАСС), у меня сложилось мнение, что этот случай является классическим примером того, как супруга, чьи биография и семейная жизнь были прочно связаны с ее родной страной, и которая не имела каких-либо связей с Англией - через проживание сторон, наличие активов или бизнеса на ее территории - после распада брака пытается воспользоваться преимуществами подхода [английского суда] к рассмотрению ее иска - подхода более великодушного, нежели тот, которого она смогла добиться, воспользовавшись всеми возможностями, предоставленными ей судебной системой ее родной страны. Господин Бишоп (адвокат Потанина - прим. ТАСС) прав в своем утверждении о том, что если этот иск будет принят к производству, это фактически будет означать отсутствие каких-либо ограничений для бракоразводного туризма", - говорится в решении судьи, обратившего внимание на то, что Потанина переехала в Великобританию лишь летом 2014 года - уже после развода, а до этого побывала в стране, чтобы проконсультироваться с местными специалистами по семейному праву.

Миллионы отступных

Коэн также подчеркнул, что Потанина уже получила от супруга значительные средства, которые должны были обеспечить ей полную финансовую независимость. Как указано в судебном решении, в 2007 году на ее счет были перечислены 1,87 млрд рублей, который были переведены ей в доллары по текущему курсу (итоговая сумма составила $71 млн). В 2008 году она также получила от супруга $6,5 млн, а в 2015-2016 годах недвижимость и имущество на общую сумму в $6,1 млн. Помимо этого, она получила $7,3 млн в качестве алиментов.

Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2019". Его состояние издание оценило в $18,1 млрд.