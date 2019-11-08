Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывшая жена Потанина оспорит решение лондонского суда, вернувшего ее исковое заявление

Ранее судья встал на сторону бизнесмена, представители которого настаивали на том, что вопрос о разделе имущества экс-супругов уже был рассмотрен в России

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывшая жена главы "Норникеля" Владимира Потанина оспорит решение Высокого суда Лондона, в пятницу объявившего о том, что он возвращает ей ее исковое заявление против бывшего супруга. Как говорится в тексте решения судьи Лайонела Коэна, которое было направлено ТАСС пресс-службой суда, иск Натальи Потаниной был признан неподсудным.

Судья встал на сторону ответчика, представители которого настаивали на том, что вопрос о разделе имущества экс-супругов уже был рассмотрен в России. Судья также подверг критике практику "бракоразводного туризма" - подачи подобных исков в британские суды, которые нередко принимают решения в пользу бывших супруг разводящихся миллиардеров (до этого Потанина также подавала иски против бывшего мужа на Кипре и в Словении). Кроме того, Коэн признал несостоятельными доводы заявительницы, утверждавшей, что российские суды заняли сторону ее экс-супруга в силу его влиятельного положения и коррумпированности самих судей. По мнению Коэна, решения российских судов подробно аргументированы и демонстрируют "надлежащее применение законов [РФ]".

В тексте документа отмечено, что Потанина, пытавшаяся взыскать с мужа $6 млрд, выразила "крайнее разочарование исходом дела и намерена просить о разрешении оспорить принятое решение".

"Несмотря на доводы, умело приведенные господином королевским адвокатом Говардом и господином Нагпалом (адвокатами Натальи Потаниной - прим. ТАСС), у меня сложилось мнение, что этот случай является классическим примером того, как супруга, чьи биография и семейная жизнь были прочно связаны с ее родной страной, и которая не имела каких-либо связей с Англией - через проживание сторон, наличие активов или бизнеса на ее территории - после распада брака пытается воспользоваться преимуществами подхода [английского суда] к рассмотрению ее иска - подхода более великодушного, нежели тот, которого она смогла добиться, воспользовавшись всеми возможностями, предоставленными ей судебной системой ее родной страны. Господин Бишоп (адвокат Потанина - прим. ТАСС) прав в своем утверждении о том, что если этот иск будет принят к производству, это фактически будет означать отсутствие каких-либо ограничений для бракоразводного туризма", - говорится в решении судьи, обратившего внимание на то, что Потанина переехала в Великобританию лишь летом 2014 года - уже после развода, а до этого побывала в стране, чтобы проконсультироваться с местными специалистами по семейному праву.

Миллионы отступных

Коэн также подчеркнул, что Потанина уже получила от супруга значительные средства, которые должны были обеспечить ей полную финансовую независимость. Как указано в судебном решении, в 2007 году на ее счет были перечислены 1,87 млрд рублей, который были переведены ей в доллары по текущему курсу (итоговая сумма составила $71 млн). В 2008 году она также получила от супруга $6,5 млн, а в 2015-2016 годах недвижимость и имущество на общую сумму в $6,1 млн. Помимо этого, она получила $7,3 млн в качестве алиментов.

Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2019". Его состояние издание оценило в $18,1 млрд.

Теги
ВеликобританияПотанин, Владимир Олегович
Реклама на ТАСС
Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске
Власти региона готовы помочь Лисовым в оформлении пособий и пенсий по потере кормильца
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС