"Известия": в торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новый диагностический аппарат в торговых центрах определит наличие диабета и измерит уровень холестерина в крови. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя проекта Health Monitor Максима Дведенидова.

"Аппарат анализирует концентрации всех распространенных газов в выдыхаемом воздухе (например, к ним относится кислород, водород, углекислый газ, метан и т.д.) и передает нам эту информацию, - рассказал Максим Дведенидов. - В дальнейшем - по мере развития методики - перечень диагностируемых заболеваний будет расширяться, и, помимо своего статуса по диабету и холестерину, пользователи смогут получить информацию о других недугах", - сообщил "Известиям" Дведенидов.

По данным издания, стоимость такой процедуры составит порядка 200 рублей, а ее длительность займет около трех минут.

Кроме того, в будущем аппараты смогут определять наличие у человека бактерий, вызывающих гастрит и язву желудка.

Как сообщаеют "Известия", в настоящее время такие аппараты, разработанные отечественными учеными, поставляются в США, Китай, Германию, Чехию, Бельгию, Италию и некоторые страны Африки.