Сотрудники ГИБДД получили приборы для измерения ровности дорожного покрытия

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Подразделения Госавтоинспекции в 16 регионах России получили приборы для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"В настоящее время 16 регионов России получили около двухсот приборов для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин. В 33 региона поступили более 400 технических средств для измерения освещенности дорожного покрытия, а также приборов, определяющих коэффициент сцепления [с дорогой]. В общей сложности до конца года подразделения Госавтоинспекции получат более 4 тыс. единиц различной измерительной аппаратуры", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обновление технических средств - одно из направлений реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения". В первую очередь закупается оборудование для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры. "Это технические средства, с помощью которых можно повлиять на основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств", - сказал заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Олег Понарьин, слова которого процитировали в ГИБДД.