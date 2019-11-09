Власти Хабаровского края материально помогут россиянину Денису Лисову

ХАБАРОВСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края окажут материальную помощь россиянину Денису Лисову, который в апреле вывез помещенных в приемную семью ювенальной юстицией Швеции детей, а утром в субботу прилетел в Хабаровск. Об этом сообщила журналистам начальник отдела опеки министерства социальной защиты Хабаровского края Наталья Меньшикова, не уточнив размер этой помощи.

"Сейчас семья будет решать вопросы, и мы, соответственно, подключаться - по поводу прописки, устройства детей в школу, в детский сад. Наша задача - оказать им в этом содействие. И обязательно меры социальной поддержки - детские пособия, материальная помощь. Вчера на заседании краевой межведомственной комиссии было принято решение об оказании многодетной семье материальной помощи", - сообщила Меньшикова.

Она уточнила, что главная задача семьи сейчас - зарегистрироваться на территории Хабаровского края. После этого можно будет решать вопросы пособий, государственной материальной помощи и материнского капитала. У Лисова есть родственники в регионе, и он возвращается в Хабаровский район, добавила Меньшикова. Она сообщила, что специалисты ждут Дениса Лисова с документами в понедельник, в крайнем случае - во вторник.

В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу, девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения. В Польшу семья попала на пароме из Швеции, где ранее проживала. В апреле их задержали польские пограничники в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. Но в начале ноября Лисов и три его дочери двенадцати, шести и четырех лет вернулись в Россию.