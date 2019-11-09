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Акции протеста в Ираке

МИД РФ не рекомендует россиянам посещать Ирак из-за сложной обстановки в стране

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам не посещать Ирак в ближайшее время в связи с неблагоприятной обстановкой в государстве и высоким уровнем террористической угрозы. Соответствующее предупреждение распространил в субботу департамент - ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"МИД России напоминает, что в связи со сложной обстановкой и сохранением в ряде районов Ирака террористической активности (в т. ч. запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", ИГИЛ), трудностями оказания консульской помощи, посещение российскими гражданами этой страны влечет очень большие риски", - говорится в сообщении.

В Ираке с начала октября не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства Абдель Махди и проведения досрочных выборов (в парламент). Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск парламента приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события в стране.

Теги
ИракРоссияАкции протеста в Ираке
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