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Диетолог рассказала, кому вредно есть мандарины

Кроме того, Елена Соломатина предупредила, что не стоит заваривать корочки блестящих плодов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Мандарины необходимо употреблять осторожнее при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, гастрита, а также при повышенной кислотности. Об этом диетолог Елена Соломатина заявила газете "Вечерняя Москва".

Соломатина пояснила, что помимо наличия упомянутых заболеваний, не следует употреблять мандарины на голодный желудок. Более того, не следует заваривать корочки блестящих плодов, так как они могут быть обработаны противогрибковыми средствами, что негативно скажется на состоянии здоровья. "Также лучше не пить сок, а употреблять весь мандарин целиком", - добавила газете диетолог.

Соломатина отметила, что мандарины можно и нужно употреблять, так как они содержат большое количество витаминов, микро- и макроэлементов, а также антиоксидантов. Наиболее полезно употреблять мандарины в осенне-зимний период, в сезон вирусных заболеваний.

Среднее безопасное количество плодов, которое можно употребить за день - два-три мандарина, однако это зависит от состояния здоровья человека и количества потребляемых сахаров.

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