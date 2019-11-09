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Католическая церковь Франции выплатит компенсации жертвам священников-педофилов

Денежная сумма будет выплачиваться только тем, кто был несовершеннолетним в момент событий, и юридические дела по которым не могут быть открыты за давностью происшедшего

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Участники Конференции французских епископов приняли в субботу решение произвести денежные выплаты жертвам священников-педофилов. О результатах епископской конференции, проходящей в Лурде (юг страны), сообщил телеканал BFMTV.

Он подчеркнул, что это первая такого рода мера в истории Французской католической церкви.

Размер выплаты будет определен епископами позже, на следующей конференции в апреле 2020 года. Известно, однако, что сумма должна быть единой для всех пострадавших, независимо от обстоятельств происшедшего. По сведениям телеканала, размер выплаты составит не более нескольких тысяч евро, в отличие от других стран, где он исчисляется многими десятками тысяч и выплачивается не церковью, а государством.

В одобренном документе представители католической церкви Франции даже избежали использования слова "компенсация", считая, что это сфера юридических органов, предпочтя вести речь исключительно о "выплачиваемой сумме". В принятом документе отмечается, что данная сумма является "признанием" того, что человек оказался "жертвой агрессии".

Признание ошибок

В то же время епископы указывают и на то, что они признают имевшие место в церковной сфере связанные с такого рода событиями "замалчивания, равнодушие, безразличие, неверные решения и отступления от правил нормального функционирования".

Как подчеркнул в субботу в ходе пресс-конференции в Лурде председатель епископской конференции Эрик де Молен-Бофор, церковь не намерена забывать происшедшего и "принимает меры к предотвращению подобных инцидентов, а также к надзору за совершившими такие акты ее служителями".

При этом он уточнил, что денежная сумма будет выплачиваться только тем, кто был несовершеннолетним в момент событий, и юридические дела по которым не могут быть открыты за давностью происшедшего. Денежные суммы для тех пострадавших, иски которых уже рассматриваются в настоящее время судебными органами, будут выплачены церковью во вторую очередь.

Число всех этих жертв церковью не раскрывается. Известно только, что начавшая работу в июне этого года и созданная по требованию жертв педофилии Независимая комиссия по расследованию сексуальных преступлений в лоне церкви (Ciase) получила уже 2800 свидетельств о таких действиях, совершенных в период с 1950 года. Около 800 человек заполнили в дальнейшем детальные анкеты для следственной комиссии, а два десятка были заслушаны ее сотрудниками.

Свое мнение комиссия должна представить в начала 2021 года. Ее глава Жан-Марк Сове сообщил в четверг, выступая в Лурде на заседании конференции, что согласно собранным данным,"большая часть секс-преступлений была совершена в 50-е, 60-е и 70-е годы" прошлого века.

С целью обеспечения выплат будет создан специальный церковный фонд, средства в который будут поступать от епископов, паствы и самих священников, уличенных в педофилии.

Теги
Франция
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