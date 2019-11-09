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Под Мурманском открыли памятник авиаторам, погибшим при исполнении обязанностей

На церемонии открытия присутствовали губернатор региона Андрей Чибис и заместитель главнокомандующего Военно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия памятника авиаторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время, состоялась в субботу в поселке Высокий Мурманской области, где дислоцируется 40-й смешанный авиаполк, подчиняющийся командованию Дальней авиации ВКС РФ, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Сегодня в поселке Высоком состоялась торжественная церемония открытия памятника авиаторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время. В церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель главнокомандующего Военно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов. Глава региона отметил, что служить в авиации могут только сильные и мужественные люди, которые не боятся рисковать собой", - отмечается в сообщении.

22 января 2019 года на аэродроме Оленья близ Высокого произошло ЧП, когда при заходе на посадку разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. По данным Минобороны РФ, самолет совершил жесткую посадку при попадании в снежный заряд после выполнения планового учебно-тренировочного полета. При касании взлетной полосы самолет разрушился. Трагедия унесла жизни трех членов экипажа. По данным пресс-службы правительства Мурманской области, вооруженными силами был сформирован фонд для помощи родственникам погибших. Часть средств передали вдовам, а часть пошла на строительство памятника.

В Высоком дислоцируется 40-й смешанный авиаполк, подчиняющийся командованию Дальней авиации ВКС РФ. Полк является правопреемником и продолжателем традиций 924-го гвардейского морского ракетоносного авиационного Киевского Краснознаменного ордена Суворова II степени полка, сформированного в 1938 году.

"За время Великой Отечественной войны в полку были воспитаны дважды Герой Советского Союза Василий Ефремов, Герои Советского Союза Иван Скляров, Петр Бочин, Василий Капитонов. В послевоенное время в полку произошло шесть авиационных катастроф, в которых погибли 32 члена летных экипажей. Четыре таких катастрофы произошли на территории Мурманской области", - отмечается в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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