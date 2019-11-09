Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о гибели девочки на отдыхе в Турции

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства уголовное дело о смерти девочки, погибшей в августе на отдыхе в Турции после купания в бассейне. Как сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, к Бастрыкину обратился отец ребенка на личном приеме в Санкт-Петербурге.

"Житель Всеволожского района Ленинградской области обратился по поводу расследования уголовного дела о гибели его дочери в бассейне во время отдыха на территории Турецкой Республики. По словам отца девочки, следствие ведется неинтенсивно", - сообщила Петренко.

Мужчина попросил привлечь к расследованию центральный аппарат СК. "Председатель выразил соболезнования родителям и, согласившись с их просьбой, поручил организовать дальнейшее следствие силами опытных сотрудников ГСУ СК России", - сказала представитель ведомства.

12-летнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна на территории отеля города Бодрум, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. Для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли петербургские врачи. 28 августа отец девочки сообщил, что она умерла в больнице.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Бастрыкин сразу поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Расследование также начало Центральное управление полиции Бодрума, кроме того, прокуратура Бодрума возбудила дело в связи с инцидентом. За ходом расследования следит посольство России в Турции.