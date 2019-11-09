В Ковентри появилась площадь Волгограда

КОВЕНТРИ, 9 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Площадь, названная в честь Волгограда, появилась в центре английского города Ковентри. Торжественная церемония состоялась в субботу в присутствии местных чиновников, представителя королевы Елизаветы II, делегации из Волгограда и российских дипломатов.

Площадь в честь города на Волге, установившего отношения побратимства с Ковентри 75 лет назад, существовала здесь уже много лет, однако найти ее было довольно сложно, так как речь шла о месте на периферии города. Сейчас площадь разместилась практически у стен одной из местных достопримечательностей, церкви Святой Троицы, и поблизости от руин собора Святого Михаила, единственного английского собора, разрушенного во время Второй мировой войны.

"Наша дружба укреплялась на протяжении годов, и сегодня посредством этой церемонии переноса площади мы отдаем дань нашей дружбе и стремлению к миру", - заявил заместитель председателя городского совета Ковентри Абдул Салам Хан.

Страницы страшной истории

Исполняющий обязанности председателя Волгоградской городской Думы Владлен Колесников заметил, что судьбы Волгограда и Ковентри во многом похожи в своей трагичности.

"Вторая мировая война принесла горе в семьи жителей Ковентри и Сталинграда. Ковентри лежал в руинах после серии жестоких налетов нацисткой авиации, а улицы Сталинграда стали полем одного из самых кровавых сражений в истории человечества. Эти страшные испытания жители Ковентри и Сталинграда преодолели с честью, наши города восстали из пепла и заключили в 1944 году первый в истории договор о побратимских связях", - рассказал он.

В ноябре 1940 года английский город, в котором располагалось большое количество оружейных и авиационных заводов, был практически полностью уничтожен фашистской авиацией. В налете на Ковентри принимали участие более 400 самолетов, сбросивших на город почти 500 тонн бомб. В результате многочасового воздушного нападения, названного Блиц-Ковентри, были уничтожены тысячи домов, 75% всех предприятий, погибли полтысячи человек, а у военных появилось новое понятие "ковентрировать", что означало "разрушить ударами с воздуха". Позже немцы "ковентрировали" и Сталинград.

Награда городу

В субботу Волгоград стал первым городом в истории, получившим награду Ковентри. Она присуждается за высочайшие идеалы гражданства или выдающиеся достижения, но ее лауреатами до этого никогда не становились города. Награда выдается в форме грамоты вместе с золотым медальоном-кулоном на ленте в цветах города. На медальоне изображен феникс, символизирующий возрождение города после Блиц-Ковентри.

В разговоре с корреспондентом ТАСС Колесников отметил важность народной дипломатии в развитии связей между городами. "Сталинград, ныне Волгоград, и Ковентри дали толчок такому важном направлению дружбы между народами, как побратимство, а самое важное, что происходит все это на уровне народных дипломатий. Именно взаимоотношение в культурной, спортивной, экономической областях между людьми всегда дает возможность дружить, обеспечивая столь важный мир и взаимопонимание", - сказал он.

История дружеских отношений между двумя городами берет начало в 1944 году. Узнав о героической судьбе Сталинграда, практически стертого фашистами с лица Земли, жители Ковентри решили поддержать население советского города. Они написали коллективное письмо со словами поддержки и сочувствия. "Из города, растерзанного в клочья главным врагом мировой цивилизации, наши сердца тянутся к вам, тем, кто гибнет и страдает гораздо больше нашего", - говорилось в послании.

В музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде хранятся скатерть, на которой вышиты подписи почти 900 женщин Ковентри. Всего жители этого города собрали для сталинградцев около £5 тыс. - около £180 тыс. (5,4 млн рублей) в пересчете на сегодняшний день.

"Более 75 лет назад, когда мир был совершенно иным местом, а мир казался столь далеким, наши два город сделали нечто уникальное. Наши города стали первыми городами-побратимами в мире, вдохновив мировое движение, которое объединило вместе бесчисленное множество людей, сделав наш мир более безопасным местом", - сказал Абдул Салам Хан.

Реакция волгоградцев

"Замечательно, что мы вспоминаем исторические связи между Волгоградом и Ковентри, нашу дружбу и что мы сейчас переносим площадь на новое место. Она была за пределами центра и со временем стала выглядеть не очень опрятно, так что мы подумали, что это возможность перенести ее туда, где ее увидят больше людей, где она будет выглядеть более уместно. Надеюсь, людям Волгограда это понравится", - сказал корреспонденту ТАСС член городского Совета Джон Матсон.

Реакции жителей города на Волге долго ждать не пришлось. Среди десятков людей, посетивших церемонию, несмотря на зарядивший ноябрьский дождь, оказалась Ольга, которая родилась в Волгограде и живет в Ковентри последние 15 лет. Она пришла в центр города вместе со своей семьей - двумя дочками и мужем.

"Мы не ожидали этой церемонии, узнали о ней совершенно случайно и считаем, что дружба это важно. Надеюсь, что дружить и путешествовать будет теперь чуть легче", - сказала она в разговоре с российскими журналистами.

Мнение королевы

Важность церемонии отметил и представитель главы британского государства, королевы Елизаветы II, заместитель лорда-коменданта Лес Рэтклифф.

"Это очень важное событие, которое Ее Величество поддерживает. Безусловно, она не может быть на всех мероприятиях, поэтому здесь представлен я. Важно, чтобы мы продолжали нашу дружбу, и именно такие мероприятия позволяют нашим странам поддерживать дружеские отношения", - сообщил он корреспонденту ТАСС.