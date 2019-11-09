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Чехия отказалась направить в Россию средства на поддержание воинских захоронений

Такое решение принято в связи с "негативным отношением российской стороны к местам погребения чехословацких воинов на территории РФ"

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Чехия не планирует в 2020 году, как и в текущем году, перечислять в Россию средства на поддержание и реконструкцию находящихся там мест захоронений чехословацких военнослужащих. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель Министерства обороны республики Эдуард Стеглик.

"В 2020 году не планируется направление средств на поддержание чехословацких военных захоронений в Россию", - сказал он.

В апреле текущего года власти республики приняли решение не осуществлять в 2019 году предусмотренные платежи в связи "с негативным отношением российской стороны к местам погребения чехословацких воинов на территории РФ". Средства были разделены между другими государствами.

Чехия, согласно рекомендации российско-чешской межправительственной комиссии, в 2019 году должна была перечислить 1,5 млн крон (около €60 тыс.), которые через госорганы РФ планировалось потратить на поддержание и реконструкцию кладбищ воинов Чехословацкого корпуса, погибших на территории нашей страны в годы Гражданской войны. Правительство республики по настоянию оборонного ведомства отказалась от реализации этих планов.

Чехией на цели поддержания военных захоронений за рубежом было выделено в текущем году 5 млн крон (примерно €200 тыс.). Больше всего, 3 млн крон (€120 тыс.), должно было поступить Украине.

Чехословацкий корпус был сформирован в годы Первой мировой войны в составе Российской императорской армии. Основную часть его личного состава составили чехи и словаки - сдавшиеся в плен военнослужащие австро-венгерской армии. Они не признали заключение советским правительством Брестского мира и в ходе Гражданской войны активно поддерживали Белую армию. Могилы легионеров, как в Чехии называют солдат корпуса, разбросаны от берегов Волги до Владивостока.

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