В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Митинги против премьеры грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали", повествующего об однополой любви, в субботу вновь возобновились у кинотеатров Грузии. Об этом сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".

Представители духовенства у кинотеатра "Кавеа гелерея Тбилиси" отслужили молебен. Что же касается других столичных кинотеатров, то там пока участники акции не появлялись. Ситуация спокойная и у кинотеатра "Аполло" в Батуми. Зрители свободно проходят ко входу, но в залы просмотра попадают лишь после тщательной проверки. У входов в кинотеатры дежурят наряды полиции, пожарные машины и кареты скорой помощи. Показ фильма, как и в пятницу, проходит в два сеанса. Первый начался в 19:30 (18:30 мск), а второй запланирован на 22:00 (21:00 мск).

Несколько демонстраций в связи с премьерой фильма "А потом мы танцевали" одновременно прошли вечером в пятницу у ряда кинотеатров в Тбилиси и Батуми. В акции протеста приняли участие члены неправительственных организаций "Грузинский марш", "Общество защиты прав человека", их сторонники, а также представители духовенства, которые выступают за защиту традиционных ценностей. Эпицентром противостояния был кинотеатр "Амирани". Там митингующие несколько раз пытались прорвать кордон полиции и ворваться в кинотеатр, однако правоохранители не дали им эту возможность. В общей сложности полиция задержала 28 человек в административном порядке.

Фильм "А потом мы танцевали" был снят в 2019 году грузинским режиссером Леваном Акиным. Его уже показали на Каннском кинофестивале. Картина повествует о любви танцора к своему конкуренту. Она также выдвинута на "Оскар" и борется в номинации "Лучший иностранный фильм".

Защитники традиционных ценностей выступают против показа. Они считают, что кино является ЛГБТ-пропагандой. Премьера фильма расписана на три дня: его покажут также и в воскресенье. По данным объединения кинотеатров Грузии, все билеты распроданы.