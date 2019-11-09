Российский эксперт представил в Индии доказательства фальсификации химатак в Сирии

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноября. /ТАСС/. Директор российского Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил индийским экспертам информацию, которая, по его данным, доказывает факты фальсификации химических атак в Сирии. Как он сообщил в субботу ТАСС, в Индии внимательно отнеслись к предупреждению о том, что к этим фальсификациям причастна организация "Белые каски", действующая в арабской республике на территориях, контролируемых оппозиционными группировками.

"У меня была встреча в Делийском университете и в Международном фонде имени Вивекананды [аналитический центр в Нью-Дели]. И студентам, и достаточно серьезным экспертам из фонда имени Вивекананды была интересна эта информация, касающаяся деятельности "Белых касок", - рассказал Григорьев.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес "Белых касок" опираются на свидетельские показания, в том числе и самих бывших сотрудников данной организации.

"На этом примере мы можем судить, как действуют инструменты, нарушающие суверенитет других стран. Одновременно используются нелегальные вооруженные и террористические группы, НПО вроде "Белых касок", которые их поддерживают, плюс западные СМИ, которые распространяют их информацию, и государства, которые за всем этим стоят", - заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в Нью-Дели всерьез интересуются ситуацией на Ближнем и Среднем Востоке. Столь пристальное внимание, в частности, связано с тем, что происходящее там может затронуть и Индию.

"Эксперты, с которыми я встречался, а среди них и официальные представители индийского государства, очень озабочены этой ситуацией. Они опасаются, что аналогичные инструменты могут использоваться и против Индии. При этом некоторые из экспертов говорят, что уже так и происходит. Поэтому был большой интерес к тому, что я рассказывал", - добавил Григорьев.