Росздравнадзор выявил недоукомплектованность бригад скорой помощи в Петрозаводске

ТАСС, 9 ноября. Росздравнадзор в результате внеплановой выездной проверки больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, где бастуют фельдшеры и водители, выявил несоблюдение укомплектованности бригад скорой помощи. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с поступившими обращениями сотрудников скорой помощи из Петрозаводска по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой территориальным органом Росздравнадзора по Республике Карелия проведена согласованная с прокуратурой республики внеплановая выездная проверка контроля за соблюдением ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" лицензионных требований. В ходе проверки выявлено несоблюдение порядка оказания скорой медицинской помощи в части укомплектованности бригад", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки выдано предписание и составлен протокол по статье об "осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно" Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Материалы направлены главе Республики Карелия и в прокуратуру", - добавили в пресс-службе.

С 15 сентября 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой медицинской помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку: медперсонал заявил об отказе работать сверх нормы и намерен оказывать помощь только в том объеме, который предполагает одна ставка. Протестующие требуют увеличить зарплату за счет роста компенсационных выплат, а также увеличить количество выездных бригад.

Ранее в республиканском Минздраве сообщили журналистам, что бригады врачей скорой помощи в Петрозаводске своевременно оказывают помощь жителям города, несмотря на продолжающуюся итальянскую забастовку.