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СМИ: умерла художница Джемма Скулме

Ей было 94 года

РИГА, 9 ноября. /ТАСС/. Советская латвийская художница Джемма Скулме, народный художник Латвийской ССР и лауреат Государственной премии СССР, умерла в субботу на 95-м году жизни. Об этом сообщил портал Delfi со ссылкой на ее внука Яниса Скулме.

Джемма Скулме окончила отделение живописи Латвийской Академии художеств и аспирантуру ЛИЖСА имени И. Е. Репина (кандидат искусствоведения). Возглавляла в 1977-1992 годы Союз художников Латвии, была депутатом Верховного Совета Латвийской ССР. Ее персональные выставки проходили не только в России, но и в Австрии, Германии, Канаде и США.

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АвстрияКанадаСШАГерманияЛатвияРоссия
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