Поощрение аккуратного вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Система поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Я думаю, что за этим, безусловно, будущее. - сказал он. - Это очень важный вклад в нашу общую безопасность. И что в экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить".

"Я еще раз хочу сказать: в режиме тестирования, поскольку для этого <...> технологически даже, наверное, специального оборудования не надо, - добавил он. - Регуляторную рамку, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их монетизировать, конечно, ее будет создать значительно сложней".

По словам Акимова, создание такой системы будет обсуждаться в рамках комиссии по безопасности дорожного движения.

В конце октября во время встречи с депутатами "Деловой России" Акимов сообщил, что он уверен, что в будущем может появиться система начисления неких бонусов за аккуратное вождение, которыми можно будет, например, оплачивать штрафы.

В новость были внесены изменения (20:18 мск) - добавлены подробности.