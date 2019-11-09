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Около 350 экс-работников "Электроцинка" вышли на митинг с требованием трудоустройства

В июне завод расторг трудовые договоры с более чем 1 тыс. сотрудников после решения о консервации предприятия

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Около 350 бывших работников завода "Электроцинк" во Владикавказе вышли на митинг с требованием трудоустройства. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе главы и правительства республики.

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После пожара в одном из цехов завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с более чем 1 тыс. работников.

"В санкционированном митинге во Владикавказе приняли участие около 350 работников завода. Основным требованием стало трудоустройство. Вопрос, как и ранее, является важным для властей республики и находится на стадии практической реализации", - сказал собеседник агентства.

С митингующими общались вице-премьер республики Игорь Касабиев и бизнес-омбудсмен Тимур Медоев. По словам собеседника агентства, комиссия по вопросам трудоустройства работников завода будет проводить совещания еженедельно. Составлен список находящихся в сложных жизненных ситуациях бывших работников завода, которые не смогли трудоустроиться.

Так, будут проводиться переговоры с банками, чтобы сделать все возможное для работников в рамках законодательства по облегчению условий выплат кредитов, ипотеки. Работа будет проводиться в индивидуальном порядке с каждым безработным.

Служба занятости в Северной Осетии трудоустроила 15 бывших работников завода "Электроцинк" во Владикавказе, еще 28 нашли работу самостоятельно (из 1111 человек, которые обратились в комитет).

О заводе "Электроцинк"

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. тонн цинка и 123 тыс. тонн серной кислоты, а также 307 тонн кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.

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