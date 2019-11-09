Губернатор Мурманской области помог туристам из Москвы вытащить автомобиль из кювета

ТАСС, 9 ноября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время рабочей поездки по территории региона в субботу помог жителям Москвы вытащить автомобиль, застрявший в кювете. Об этом глава региона сообщил ТАСС.

По данным пресс-службы регионального правительства, в субботу Чибис совершил поездку в поселок Высокий, где состоялось открытие памятника авиаторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время. После этого губернатор побывал в двух городах - Оленегорске и Мончегорске. Позже он опубликовал в своих соцсетях видео, где призвал автомобилистов соблюдать правила безопасности на дороге. Поводом к этому послужил инцидент с автомобилем, который вылетел в кювет. Чибис проезжал мимо за рулем своего авто и решил лично оказать помощь автолюбителям.

"На обратном пути в Мурманск увидели слетевшую с трассы машину и остановились, чтобы узнать, в чем дело. Автомобилисты из Москвы засмотрелись на северное сияние и не справились с управлением. У ребят не было троса, у нас был и трос, и джип. Глубоко машина не ушла, вытащили быстро. Всех прошу быть бдительными и аккуратными на дорогах, и водителей, и пешеходов", - пояснил Андрей Чибис в комментарии ТАСС.

Чибис также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.