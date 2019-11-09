Уровень воды в реке Вологде снизился за сутки более чем на метр

ТАСС, 9 ноября. Уровень воды снизился в реке Вологде за сутки на 1,1 метра. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе администрации города Вологды.

В городе введен режим повышенной готовности, при превышении критической отметки подтопление грозит 165 домам с 2,5 тыс. жителей, 11 социальным объектам и восьми трансформаторным подстанциям.

"На 17:00 мск 9 ноября уровень воды в реке Вологде составляет 110,55 м по Балтийской системе или 435 см в привычном нам исчислении. За сутки он снизился на 1,1 м, за сегодня с 08:00 - на 10 см", - говорится в сообщении.

По данным на 19:00 мск, уровень воды снизился еще до 110,54 м по Балтийской системе. Затопленными остаются дачные участки в пяти пригородных селениях Вологды, из них продолжается эвакуация. Всего с 6 ноября эвакуированы 17 человек, в том числе четверо детей. За паводковый период в единую диспетчерскую службу города поступило около 120 обращений, в том числе связанных с необходимостью эвакуации, подтоплениями жилых домов, гаражей, дорог.

"От микрорайона Прибрежный вода отступила, полностью освободив подъезд к жилому кварталу - улицу Луговую. На подступах к микрорайону по-прежнему находится сформированная из мешков с песком дамба, которая удержит воду в случае повторного повышения уровней", - отметили в пресс-службе.

Городская администрация подготовила пункты временного размещения, в том числе для длительной эвакуации людей на случай критического подъема воды в реке. Людей будут размещать в общежитиях Вологодского оптико-механического завода, Вологодского подшипникового завода и в маневренном фонде города. С паводком при помощи специального оборудования активно борется предприятие "Вологдагорводоканал". В субботу бригады откачали воду из подвала лечебно-реабилитационного центра, работы продолжаются и по другим адресам. Всего в городе работают семь бригад, которые перекачали уже более 1000 кубометров воды.

Качество воды из-под крана

В связи с паводком в Вологде также усилили меры по контролю за качеством подаваемой в краны воды. Отбор проб производится в два раза чаще обычного. По данным специалистов администрации города, мутность воды увеличилась почти в 10 раз, но очистные сооружения справляются со своими функциями. Сейчас вода, подаваемая в квартиры горожан, соответствует всем нормам.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Вологде ожидается мокрый снег, временами дождь, температура воздуха составит плюс два - плюс четыре градуса.

Режим ЧС введен в 13 муниципалитетах Вологодской области: с 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза, реки вышли из берегов.