Подозреваемый в убийстве Соколов не входил в обновленный научный совет РВИО

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ Олег Соколов не поддерживал в последние годы никаких контактов с Российским военно-историческим обществом (РВИО) и не входил в его обновленный научный совет. Об этом сообщила ТАСС в субботу советник председателя РВИО Ирина Казначеева.

Казначеева рассказала, что сама не была знакома с Соколовым, и он никогда не являлся членом РВИО. "Но по линии научного совета РВИО, как говорят, коллеги с ним сотрудничали, правда, было это давно, несколько лет назад", - сказала она. - "Он - безусловно известный историк, специалист по наполеоновскому периоду. Мы стремимся консолидировать ученых, военных историков, это входит в цели и задачи общества. Соколов же в последние годы никаких контактов с обществом не поддерживал и в обновленный научный совет, заседание которого должно состояться в скором времени, не входил".

Казначеева добавила, что имя Соколова с сайта РВИО удалили после того, как узнали о том, что произошло, "не только потому, что он не работал в научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее". "Это чудовищно", - добавила она.