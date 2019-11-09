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Задержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве

Подозреваемый в убийстве Соколов не входил в обновленный научный совет РВИО

Имя историка убрали с сайта Российского военно-исторического общества, когда стало известно о произошедшем убийстве

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве историк СПбГУ Олег Соколов не поддерживал в последние годы никаких контактов с Российским военно-историческим обществом (РВИО) и не входил в его обновленный научный совет. Об этом сообщила ТАСС в субботу советник председателя РВИО Ирина Казначеева.

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Казначеева рассказала, что сама не была знакома с Соколовым, и он никогда не являлся членом РВИО. "Но по линии научного совета РВИО, как говорят, коллеги с ним сотрудничали, правда, было это давно, несколько лет назад", - сказала она. - "Он - безусловно известный историк, специалист по наполеоновскому периоду. Мы стремимся консолидировать ученых, военных историков, это входит в цели и задачи общества. Соколов же в последние годы никаких контактов с обществом не поддерживал и в обновленный научный совет, заседание которого должно состояться в скором времени, не входил".

Казначеева добавила, что имя Соколова с сайта РВИО удалили после того, как узнали о том, что произошло, "не только потому, что он не работал в научном совете, но и поскольку в голове не укладывается произошедшее". "Это чудовищно", - добавила она.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургЗадержание историка СПбГУ по подозрению в убийстве
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