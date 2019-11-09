AFP: французский институт Issep уволил историка Соколова, подозреваемого в убийстве

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Руководство частного французского Института социальных, экономических и политических наук (Issep) сообщило в субботу о своем решении исключить из состава научного совета российского историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве. Заявление, распространенное высшим учебным заведением, цитирует Agence France-Presse .

Что известно о задержании историка Соколова по подозрению в убийстве

"Мы с ужасом узнали через СМИ о том страшном преступлении, в совершении которого, предположительно, сознался Олег Соколов", - говорится в заявлении вуза, основанного и возглавляемого Марион Марешаль, бывшим депутатом Национального собрания от правой партии "Национальный фронт" (новое название - "Национальное объединение) и племянницей нынешнего лидера этой партии Марин Ле Пен.

"Мы даже представить себе не могли, что этот человек, являвшийся преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета и приглашенным профессором Сорбоннского университета, награжденный орденом Почетного легиона, совершит такой отвратительный поступок", - подчеркивается в тексте. "Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши искренние соболезнования семье погибшей, заверяя ее в нашей поддержке", - пишет руководство французского института.

Олег Соколов был задержан в субботу по подозрению в убийстве женщины.