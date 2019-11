Вуди Аллен и Amazon достигли досудебного соглашения по делу о расторжении контракта

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Режиссер Вуди Аллен и представители одного из подразделений компании Amazon достигли досудебного соглашения по разбирательству о расторжении контракта. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в ночь на субботу в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Речь идет об иске, который Аллен подал в феврале текущего года к Amazon Studios. Компания в 2018 году отказалась от проката его новой ленты A Rainy Day in New York, на которую ранее приобрела права. Это произошло после того, как приемная дочь 83-летнего режиссера Дилан Фэрроу вновь обвинила его в совершении сексуального насилия. По ее утверждению, Аллен домогался ее еще в 1992 году, когда ей было семь лет. Помимо покупки прав на A Rainy Day in New York, Amazon Studios заключила с Алленом контракт на производство еще трех картин, однако впоследствии расторгла эту договоренность.

Аллен требовал от компании выплатить компенсацию в размере не менее $68 млн. По словам режиссера, Amazon без достаточных оснований нарушила условия контракта, что принесло ему значительные убытки. Как следует из ходатайства, теперь стороны достигли неких договоренностей, и Аллен согласился прекратить разбирательство. Условия соглашения не раскрываются.

В 1993 году в отношении Аллена проводилось расследование в связи с утверждениями о предполагаемых домогательствах к его приемной дочери. Однако никакого уголовного дела тогда заведено не было.