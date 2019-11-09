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Сотрудники МВД России отмечают профессиональный праздник

День сотрудника органов внутренних дел установлен указом президента России восемь лет назад, до реформы МВД 2011 года он назывался Днем российской милиции
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские стражи порядка отмечают 10 ноября свой профессиональный праздник - День сотрудника органов внутренних дел.

Этот праздник установлен указом президента России восемь лет назад. До реформы МВД 2011 года (когда милицию переименовали в полицию) он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год - Днем милиции.

Прародительницей современной полиции считают службу охраны общественного порядка, созданную в 1715 году по указу Петра I. Главное требование к новой структуре государь сформулировал лаконично: "Честь в служении Отечеству". Эти слова до сих пор остаются девизом полицейских.

В 1917 году постановлением Народного комиссариата внутренних дел была создана рабочая милиция для охраны общественного порядка. До 1931 года милиция находилась в ведении местных советов, затем перешла в структуру Наркомата внутренних дел. С 1946 года служба вошла в состав союзно-республиканского МВД СССР, а затем перешла в МВД России.

Торжества и награды

Традиционно 10 ноября по всей стране проходят торжественные мероприятия и праздничные концерты, на главном из которых - в Государственном Кремлевском дворце - сотрудников МВД поздравляют звезды эстрады.

В преддверии праздника глава МВД России Владимир Колокольцев наградил государственными медалями лучших сотрудников министерства и поздравил с праздником ветеранов.

Министр также встретился с семьями сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. "История органов внутренних дел насчитывает тысячи примеров мужества и героизма. К сожалению, в этом году при выполнении служебных обязанностей погибли 23 сотрудника, более 1200 человек получили ранения", - сказал министр. Глава МВД передал государственные награды родственникам Артема Франкевича и Александра Дворникова, которые указами президента России были посмертно награждены орденами Мужества.

Подведение промежуточных итогов года

Для МВД День сотрудника органов внутренних дел не просто праздник, но и время подведения промежуточных итогов года. Так, по данным ведомства, за девять месяцев этого года число зарегистрированных преступлений на 2% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем снижение количества регистрируемых преступлений было отмечено в 37 субъектах России.

В ведомстве отметили, что более половины всех преступлений составили хищения чужого имущества, факты мошенничества, грабежи и разбои, а почти каждая четвертая кража, а также каждый двадцать пятый грабеж и почти каждое девятое разбойное нападение были сопряжены с незаконным проникновением в жилище.

За этот период количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти на 2%.

Доверие общества

По данным опроса ВЦИОМ, приуроченного ко Дню сотрудника органов внутренних дел, россияне сегодня в большинстве случаев готовы оказывать содействие сотрудникам полиции: 87% опрошенных заявили о готовности сообщить сотруднику полиции подробности ситуации, очевидцами которой они являются, 72% готовы стать понятыми, а 68% - сообщить информацию о поведении третьего лица, заинтересовавшего полицию.

Кроме того, как показало исследование, 55% россиян готовы принять участие в задержании правонарушителя, а 47% - поучаствовать в охране общественного порядка. Согласно данным опроса, в целом за последний год из всех структур полиции люди чаще всего взаимодействовали с сотрудниками ГИБДД (30% опрошенных), участковыми инспекторами (21%), сотрудниками дежурной части (12%) и патрульно-постовой службы (10%).

Инициативный всероссийский опрос проведен 1 ноября 2019 года среди 1800 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности потребовал от МВД России продолжить работу по укреплению доверия общества к полиции. "Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел", - отметил глава государства. "Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКолокольцев, Владимир АлександровичРоссия
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