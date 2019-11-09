Газ и свет вернули в 30 домов Вологодской области после подтопления

ТАСС, 10 ноября. Жителей 30 домов в Вологодской области подключили к электричеству и газоснабжению после проведения аварийно-спасательных работ на территориях, пострадавших от паводка. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Вологодской области.

Режим ЧС ввели в 13 муниципалитетах Вологодской области. С 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза.

"Для проведения аварийно-восстановительных работ задействована группировка РСЧС в количестве 43 человек, 11 единиц техники, от МЧС России 32 человека, 5 единиц техники. Проведена работа по откачке воды из подвалов четырех жилых домов. Подключено к электричеству и газоснабжению 30 домов", - говорится в сообщении.

К вечеру субботы, по данным на 20:00, вода не ушла из 22 домов и 27 приусадебных участков. Эвакуировали 48 человек, в том числе девять детей. Все населенные пункты доступны для проезда.

"Развернут пункт временного размещения в поселке Майский вместимостью 50 человек. Организована работа психолога ГУ МЧС России по Вологодской области", - отметили в управлении, добавив, что в поселке работает пункт приема заявлений для прохождения процедуры по оценке материального ущерба. Принято 25 заявлений.