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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

В Приморье начался выпуск последней партии белух из бухты Средней

Последовательный выпуск белух в одном районе увеличивает шансы на формирование новой стаи и упростит отработку навыков стайной охоты, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Выпуск последней группы из 31 белухи начался в субботу в бухте Успения в Приморском крае.

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В бухте сейчас находятся научные суда "Профессор Кагановский" и "Зодиак", а также катер береговой охраны пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Погода в этом районе стоит благоприятная, и первую белуху из оставшихся 31 уже опустили в море с правого борта "Зодиака".

Погрузка последних остававшихся в бухте Средней 50 животных на научные суда для выпуска началась утром 5 ноября, первоначально планировалось выпускать всех белух сразу, но в четверг из-за сильного ветра погрузка не проводилась. Было принято решение выпускать их несколькими партиями, и первую группу их 19 животных судно "Профессор Кагановский" выпустило в море в пятницу. По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), последовательный выпуск всех белух в одном районе увеличивает шансы на формирование новой стаи и упростит отработку навыков стайной охоты.

Теги
Приморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в ПриморьеДальний Восток
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