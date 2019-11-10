В Приморье начался выпуск последней партии белух из бухты Средней

В бухте сейчас находятся научные суда "Профессор Кагановский" и "Зодиак", а также катер береговой охраны пограничного управления ФСБ по Приморскому краю. Погода в этом районе стоит благоприятная, и первую белуху из оставшихся 31 уже опустили в море с правого борта "Зодиака".

Погрузка последних остававшихся в бухте Средней 50 животных на научные суда для выпуска началась утром 5 ноября, первоначально планировалось выпускать всех белух сразу, но в четверг из-за сильного ветра погрузка не проводилась. Было принято решение выпускать их несколькими партиями, и первую группу их 19 животных судно "Профессор Кагановский" выпустило в море в пятницу. По информации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), последовательный выпуск всех белух в одном районе увеличивает шансы на формирование новой стаи и упростит отработку навыков стайной охоты.