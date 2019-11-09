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На Камчатке вылет девяти рейсов местных авиалиний перенесли на 11 ноября из-за непогоды

Отложили вылет рейсов в поселок Усть-Камчатский, село Никольское, Тиличики, Тигиль и Усть-Хайрюзово

ТАСС, 10 ноября. Вылет девяти рейсов местных авиалиний из аэропорта Петропавловска-Камчатского перенесли на 11 ноября из-за неблагоприятных метеоусловий в пунктах назначения, сообщили в воскресенье ТАСС в справочной аэропорта.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Петропавловска-Камчатского, на 11 ноября отложили вылет рейсов местных авиалиний в поселок Усть-Камчатский, село Никольское, Тиличики, Тигиль и Усть-Хайрюзово.

"Перенос рейсов, прежде всего, связан с метеоусловиями в аэропортах этих населенных пунктов", - сказал собеседник агентства. В справочной отметили, что некоторые взлетно-посадочные полосы сельских аэропортов не могут принять воздушные суда.

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 ноября в районах края ожидается небольшой мокрый снег, местами сильный ветер.

Теги
РоссияКамчатский край
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