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На базе ВС России в Хмеймиме прошел телемост между сирийскими и российскими школьниками

В нем приняли участие ученики девятых классов

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 10 ноября. /ТАСС/. Телемост между сирийскими школьниками, которые приехали на базу ВС РФ в Хмеймим, и представителями детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия", которые находились в Москве, прошел в субботу под девизом "Дети России - детям Сирии".

Учитель русского языка в Сирии Наталья Колонских рассказала, что в телемосте принимали участие в основном школьники девятых классов, дети 15-16 лет. Они познакомили друг друга с культурой, традициями и обычаями своих стран.

Русский язык ввели в сирийских школах как второй иностранный пять лет назад. "Мы работаем в государственных школах, плюс я открыла частный центр по обучению русскому языку. Мы готовим песни, стихи, концерты для Хмеймима, для России, изучаем обычную государственную программу русского языка отдельно от школ", - сказала Колонских, добавив, что преподает в Джебле.

"Основная часть детей, изучающих русский язык, живет на побережье. Желание изучать русский огромное, и тот, кто изучает русскую классику, тоже воспитывает в себе русскую душу", - подчеркнула педагог, добавив, что многие сирийские дети хотят по окончании школы поехать в Россию.

Школьник Юнес Мейхум сообщил журналистам, что учит русский язык четвертый год. "Изучаю русский, потому что люблю Россию и хочу поехать туда, в Москву. Знаю, что там есть Кремль и Красная... ручка. Ой, - Красная площадь", - сказал юноша, смутившись после своей ошибки.

Другая школьница Виктория призналась, что планирует поехать учиться в Россию. "Хочу быть преподавателем", - уточнила она, добавив, что после школы не бросит изучение русского языка.

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СирияРоссия
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