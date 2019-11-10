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Клуб "Валдай" подписал соглашение о сотрудничестве с ИСМИ Узбекистана

Основными темами, по которым Валдай и ИСМИ будут вести совместную работу, должны стать ситуация в Центральной Азии, сопряжение проектов ЕАЭС и "Одного пояса - одного пути", проблемы безопасности и борьбы с терроризмом

САМАРКАНД /Узбекистан/, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий и директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Элдор Арипов в воскресенье подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве. Подписание состоялось перед открытием X Азиатской конференции "Валдая", которая проходит в Самарканде 10-11 ноября.

"Мы пытаемся создать сеть исследовательских центров-партнеров. Границы этой сети никак не ограничены, но прежде всего, конечно, на евразийском пространстве, - сообщил ТАСС Быстрицкий. - У нас есть подобные отношения с казахскими центрами, индийскими, иранскими, китайскими, американскими, европейскими исследовательскими центрами". Меморандум предполагает проведение совместных конференций, подготовку докладов, сказал он.

Основными темами, по которым Валдай и ИСМИ будут вести совместную работу, должны стать ситуация в Центральной Азии, сопряжение проектов ЕАЭС и "Одного пояса - одного пути", а также проблемы безопасности и борьбы с терроризмом.

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УзбекистанРоссия
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