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Посол России назвал китайских выпускников советских вузов опорой в развитии КНР

По словам Андрея Денисова, десятки тысяч специалистов, прошедших обучение в СССР и России, вносят неоценимый вклад в распространение русского языка в Китае, в сохранение и развитие сотрудничества между странами

ПЕКИН, 10 ноября. /ТАСС/. Китайские выпускники советских вузов стали опорой для развития экономики, науки, культуры и образования в КНР. Об этом в воскресенье заявил посол России в Китае Андрей Денисов, выступая на торжественной церемонии в связи с празднованием Единого дня выпускника российских (советских) вузов.

"2019 год отмечен знаковыми событиями в истории России и Китая. В этот год, год 70-летия нового Китая, наши страны совместно отмечают 70 лет с момента установления дипломатических отношений. После своего создания в 1949 году молодая Китайская Народная Республика остро нуждалась в квалифицированных кадрах. В тот момент выпускники советских вузов стали опорой в деле развития китайской экономики, науки и техники, культуры и образования", - заявил Денисов.

"Десятки тысяч специалистов, прошедших обучение в СССР и России, вносят неоценимый вклад в распространение русского языка в Китае, в сохранение и развитие сотрудничества между нашими странами, контактов между людьми", - подчеркнул он.

В праздничном мероприятии также приняли участие председатель Китайской ассоциации выпускников вузов Советского Союза, России и стран СНГ Лю Лиминь и бывший посол Китая в России Ли Хуэй.

"Хотел бы поблагодарить руководство и членов Китайской ассоциации выпускников вузов Советского Союза, России и стран СНГ за многолетний вклад в развитие народной дипломатии, укрепление дружественных связей между Россией и Китаем", - отметил глава российской дипломатической миссии.

Завершилось мероприятие праздничным концертом с участием музыкальных коллективов из России и Китая.

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РоссияКитай
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