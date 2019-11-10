НЦБ Интерпола не получало запрос об объявлении журналиста "Росбалта" в розыск

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российское бюро Интерпола пока не получило документов об объявлении журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева в международный розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Он объявлен в международный розыск постановлением следователя, так как есть информация, что он скрывается в Риге. Но НЦБ [Национальное центральное бюро] Интерпола пока не получало документы о направлении материалов в Интерпол с целью задержания и выдачи Шварева", - сказал собеседник агентства.