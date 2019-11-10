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Двадцатый международный карнавал пройдет на Хайнане с 22 ноября по 31 декабря

По словам организаторов, главной целью праздника станет интеграция индустрии развлечений, туристической отрасли, а также сферы культуры и искусства Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Двадцатый Хайнаньский международный карнавал стартует 22 ноября в провинции Хайнань на юге Китая. Как передает портал "Наньхайван", в течение шести недель жители и гости острова смогут принять участие в культурных мероприятиях, концертах, спортивных состязаниях, которые послужат развитию индустрии развлечений и туристической отрасли Хайнаня.

Карнавал пройдет на улицах и площадях шести городов острова, среди которых Хайкоу (административный центр провинции), Ваньнин, Даньчжоу, Линшуй, Санья и Цюнхай.

По словам организаторов, главной целью праздника станет интеграция индустрии развлечений, туристической отрасли, а также сферы культуры и искусства Хайнаня. Власти провинции утверждают, что карнавал поможет формированию бренда острова и повышению его международной привлекательности.

Как передает "Наньхайван", во время карнавала ожидается одно из самых ярких событий этого года - музыкальный фестиваль "Клубника" (Strawberry Music Festival), который состоится в Хайкоу 23-24 ноября. Шоу проводится в Китае с 2009 года, а на острове Хайнань - второй год подряд. Афиша карнавала включает концерт гонконгской певицы Присциллы Чан, 10-й международный конкурс красоты в Хайкоу, выставку яхт в Санье, международный марафон в Даньчжоу, чемпионат по боксу в Ваньнине и многие другие. В общей сложности запланировано порядка 200 мероприятий.

Карнавал завершится 31 декабря большим Новогодним музыкальным концертом в Хайкоу.

Теги
КитайХайнань
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