Адвоката Хасавова экстренно доставили в больницу СИЗО "Матросская тишина"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию, экстренно доставили из СИЗО "Медведь" в больницу при СИЗО "Матросская Тишина" для проведения операции на обнаруженной у него грыже. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье его адвокат Сергей Беляк.

"Медики следственного изолятора приняли решение об экстренной госпитализации Дагира Хасавова в больницу при СИЗО "Матросская Тишина". Моему подзащитному потребуется срочное проведение хирургической операции в связи с обнаруженной у него пупочной грыжей", - сказал защитник. По его словам, решение о месте проведения операции примут после комплексной проверки его подзащитного в больнице следственного изолятора.

Хасавов представлял в суде интересы бывшего вице-премьера правительства Дагестана Раюдина Юсуфова. Адвоката задержали 17 сентября в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного инспектора Счетной палаты Республики Дагестан Вадима Юсуфова, а Хасавова и бывшего советника председателя правительства республики Абдусалама Джамалутдинова заключил под стражу до 16 ноября. Вопрос о продлении Хасавову срока ареста будет рассматриваться в Басманном суде 13 ноября.

Фигурантам дела, как и адвокату Хасавову, предъявлено обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия путем принуждения потерпевшего к даче ложных показаний, соединенном с шантажом и совершенном организованной группой (ч. 1 ст. 294 и ч. 4 ст. 309 УК РФ, санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок до семи лет). Вину фигуранты дела не признают.

Адвокаты фигурантов находятся под подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия и не могут комментировать материалы уголовного дела в отношении Хасавова.