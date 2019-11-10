В Минздраве Оренбуржья прокомментировали видео с лежащей на полу пациенткой больницы

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Минздрав Оренбургской области прокомментировал ситуацию с пациенткой, которая лежала на носилках в коридоре городской больницы №4 города Орска. В ведомстве отмечают, что женщину привезли на томографию, и она провела в коридоре не более пяти минут, говорится в официальной группе Минздрава региона в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в социальных сетях распространилось видео с женщиной на носилках, лежащей на полу в коридоре больницы. В подписи к видео было указано, что инцидент произошел в больнице города Орск.

"Пациентка, находящаяся на лечении в железнодорожной больнице г. Орска, привезена на томографическое исследование транспортом медучереждения в сопровождении медицинского работника. Между больницами заключен договор на диагностические исследования. Медработник, сопровождающий пациентку, в момент, когда снималось видео, находился в кабинете КТ (компьютерная томография) для оформления документов. Наличие теплых одеял на носилках указывает на то, что пациентка была только доставлена с улицы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что женщина находилась в коридоре не более пяти минут. После проведения обследования пациентку доставили обратно в железнодорожную больницу.