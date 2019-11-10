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"Трианонский диалог" обсудит в Париже искусство договариваться и падение Берлинской стены

В ходе "Трианонского диалога" в Париже запланирован также показ фильмов - премьера "Памяти Жака Ширака" и "МГИМО. На всех языках мира"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Франко-российский форум гражданских обществ "Трианонский диалог" проведет в рамках большого Форума мира в Париже 11-13 ноября серию мероприятий, направленных на укрепление взаимодействия между двумя странами, но также и шире - между Западом и Востоком.

Центральными событиями станут два круглых стола - "Искусство диалога. Диалог искусств" и "30-летие падения Берлинской стены. Итоги и перспективы". Первый призван выявить роль культурных институтов в политическом и дипломатическом диалоге между Россией и Францией. На протяжении столетий искусство и культура двух стран оказывали сильное влияние друг на друга, что безусловно не могло не отразиться на том, как Москва и Париж выстраивали отношения прежде и как делают это сегодня.

Участниками круглого стола "Искусство диалога. Диалог искусств" 12 ноября станут, в том числе, министр культуры Франции Франк Риестер, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, министр культуры и общественного развития ОАЭ Нура аль-Кааби, известный коллекционер Томас Каплан.

Дискуссии о последствиях падения Берлинской стены и роли этого события для современного мира пройдут 12-13 ноября. На 12 ноября запланирована соответствующая конференция в Школе международных отношений HEIP. Круглый стол в рамках Форума мира состоится уже на следующий день. Участниками станут дипломатические советники президента Франции Франсуа Миттерана, возглавлявшего страну в год падения стены - Жан Мусителли и Юбер Ведрин, заслуженный профессор Колумбийского университета, директор Евроатлантической инициативы в области безопасности Роберт Легвольд, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко, редактор газеты "Петербургский диалог" Виктор Лошак, исполнительный секретарь "Трианонского диалога", экс-посол РФ в Париже Александр Орлов.

Датой падения Берлинской стены считается 9 ноября. Она была одним из символов холодной войны. Стену возвели в 1961 году по инициативе руководителя ГДР Вальтера Ульбрихта (1893-1973) на фоне массового оттока рабочей силы и молодых специалистов в Западную Германию. Однако сегодня в Европе вновь происходит наращивание вооруженных группировок, между Россией и США накопились серьезные противоречия, а с крахом Договора о ракетах средней и меньшей дальности снова появилась угроза размещения вооружений данного типа в Европе. Эти сходства и различия мира до падения стены и в наши дни предстоит обсудить участникам встречи.

Работа и отдых

13 ноября в министерстве иностранных дел Франции состоится заседание Координационного совета "Трианонского диалога", где будут обсуждаться дальнейшие планы развития общественного взаимодействия России и Франции. Во главе Координационного совета два сопредседателя - ректор МГИМО Анатолий Торкунов и французский дипломат Пьер Морель, а также два исполнительных секретаря - дипломаты Александр Орлов и Николя Шибаев. Вместе с ними в совет входят 30 человек - 15 французов и 15 россиян. В дни форума пройдет целая серия рабочих встреч участников диалога.

В ходе "Трианонского диалога" в Париже запланирован также показ фильмов: премьера "Памяти Жака Ширака" и "МГИМО. На всех языках мира". Откроет программу 11 ноября выступление хора Теодора Курентзиса в парижской церкви Сен-Луи-ан-Иль.

Контакт с молодежью

Один из значимых проектов "Трианонского диалога" направлен на самую молодую аудиторию - школьников, которым предлагается посоревноваться в написании творческих писем, посвященных философским и этическим вопросам взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Цель конкурса заключается в том, чтобы развить интерес детей к науке и укрепить связи молодых поколений России и Франции. Проект носит название "Дорогое завтра". Посвященная его старту конференция пройдет 12 ноября.

В программе "Трианонского диалога" на Парижском форуме мира - также гала-ужин проекта "Choiseul100.Россия". Проект организован совместно с французским аналитическим центром "Институт Шуазель" и направлен на поиск талантливой молодежи до 40 лет, чья работа обеспечивает модернизацию экономики России. Подобный список "Институт Шуазель" составляет с 2013 года, российский же - лишь с 2019. Предполагается, что в дальнейшем на их основе можно будет создать сеть контактов экономических лидеров двух стран.

О диалоге

Идея создания франко-российского форума "Трианонский диалог" появилась на встрече президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона в Версале в мае 2017 года. Первое формальное заседание Координационного совета с участием президентов двух стран прошло на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Целью формата является развитие связей между молодежью, деятелями экономики и культуры.

Теги
РоссияФранция
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