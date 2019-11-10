Депутат рассказал о нежелании солдат покидать часть в Забайкалье, где произошла стрельба

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что никто из солдат военной части в Забайкальском крае, где срочник расстрелял своих сослуживцев, не желает покинуть место службы. Об этом депутат сообщил ТАСС по итогам визита с коллегой по фракции ЛДПР Василиной Кулиевой на ремонтно-техническую базу, где в конце октября произошло ЧП.

"Я говорил: "Солдаты, если в отношении кого-то ведутся неуставные действия, вы на грани срыва, я готов вас прямо сейчас забрать с собой в Москву, как первый зампред комитета добьюсь, чтобы вас перевели в другую часть". Они ответили: "Нет у нас ничего такого, чтобы мы сказали, что уже невозможно [тут служить]", - сказал депутат. Военнослужащие, подчеркнул зампред комитета Госдумы, намерены продолжить службу.

Часть в Забайкалье

По словам Шерина, в части созданы достойные условия, а личный состав обеспечивается всем необходимым, также здесь ведется политическая работа: есть соответствующая литература, и в свободное время военнослужащие могут смотреть телевизор.

Он также сообщил, что в части везде, кроме туалетов, установлены видеокамеры, а на информационных стендах размещена информация с телефоном доверия Минобороны и телефоны военной прокуратуры гарнизона. По словам депутата, он также спрашивал у солдат о наличии средств связи. "Задавал вопросы, есть ли у них телефоны. У солдат кнопочные телефоны есть, они имеют возможность позвонить домой, на родину, они могут писать и получать письма", - перечислил Шерин

"Я не говорю, что недостатков в офицерской работе нет, но я не могу однозначно их озвучить, для этого существуют их командиры и начальники, они будут расследовать. Если будут выявлены какие-то недостатки, я думаю, что в Минобороны будет принято соответствующее решение", - сказал он.

Как уточнил Шерин, Рамиль Шамсутдинов, напавший на сослуживцев, "не был забитым парнем, мог за себя постоять", но "не испытывал желания служить в армии". После устроенной им стрельбы, рассказал депутат, солдат попытался сбежать, но был задержан в 100 м от места ЧП.

Парламентарий призвал не делать поспешных выводов о причинах трагедии. "Если сейчас мы будем идеализировать и каким-то образом оправдывать любого, кто кого-то убивает, это не очень хороший пример", - сказал он. По словам Шерина, у погибших солдат и офицеров остались родственники, жены и маленькие дети, для которых это стало большой трагедией.

"[В части] все очень расстроены. Никто про этого солдата ничего плохого не говорит. Это большая трагедия как для семей погибших, так и для семьи Шамсутдинова. И для него личная трагедия. Он сейчас пока не понимает, что произошло, потом поймет", - добавил депутат.