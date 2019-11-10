Открытие экспозиции и концерт прошли в Ижевске в 100-летие со дня рождения Калашникова

ИЖЕВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Открытие обновленной экспозиции в музее стрелкового оружия им. Михаила Калашникова и праздничный концерт прошли в Ижевске 10 ноября в столетнюю годовщину со дня рождения конструктора. Юбилей отмечен торжественным богослужением, возложением цветов к мемориалу и награждением победителей межрегионального творческого конкурса "Человек - легенда. Человек - эпоха".

Оружейник родился на Алтае. Его знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель оружия; умер Калашников в 2013 году. Столетие со дня рождения доктора наук, генерал-лейтенанта в соответствии с указом президента РФ отмечается в стране на федеральном уровне.

"В обновленную экспозицию музейно-выставочного комплекса мы добавили много материалов по истории Ижевского машзавода, появилась тема Научно-исследовательского технологического института, который 40 лет занимался технологическим сопровождением производства автоматов Калашникова, также здесь появились мемориальные предметы", - сказала журналистам завотделом комплекса Лада Михайлова. По ее словам, там разместили большое количество архивных документов, новых экспозиционных образцов. "Мы, наконец, получили хорошую и качественную копию первого пистолета-пулемета Калашникова, который в единственном экземпляре существует в музее артиллерии Санкт-Петербурга", - отметила она.

В воскресенье в театре оперы и балета Удмуртии на торжественном концерте зрителям также показали архивные видеокадры воспоминаний о Калашникове, фрагменты его интервью. "День рождения Михаила Тимофеевича - это наш с вами общий праздник, день, когда мы еще раз можем сказать большое спасибо легендарному конструктору за его вклад в развитие оружейного дела. Сегодня благодаря ему об Удмуртии говорят как о оружейной кузнице России", - сказал на концерте председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В этот день вспоминали Калашникова как человека-патриота. "В нем, как и во всех людях первого послереволюционного поколения, присутствовало невероятное чувство долга, чувство работы на благо Родины для укрепления ее обороноспособности, - сказал ТАСС оружейник Михаил Драгунов, сын создателя легендарной снайперской винтовки. - Самая активная часть его деятельности пришлась на период с 1945 до середины 1970-х годов - это те 30 лет, когда он работал в условиях жесткой конкуренции с Тулой, с Ковровым, что сформировало его характер".

Референт Калашникова - Николай Шкляев, десятки лет работавший с конструктором, считает, что инженерные решения оружейника будут применяться еще долгие годы. "Механизм оружия, который был создан Калашниковым, будет жить еще многие десятилетия, может быть, столетия. Изменится внешний вид автомата и пулемета, а нутро останется калашниковским", - сказал он журналистам.