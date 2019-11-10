Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытие экспозиции и концерт прошли в Ижевске в 100-летие со дня рождения Калашникова

В театре оперы и балета Удмуртии зрителям показали архивные видеокадры воспоминаний о Калашникове, фрагменты его интервью
Фото {{sliderIndex+1}} из 7
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 7

Описание
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Открытие обновленной экспозиции в музее стрелкового оружия им. Михаила Калашникова и праздничный концерт прошли в Ижевске 10 ноября в столетнюю годовщину со дня рождения конструктора. Юбилей отмечен торжественным богослужением, возложением цветов к мемориалу и награждением победителей межрегионального творческого конкурса "Человек - легенда. Человек - эпоха".

На эту тему

Оружейник родился на Алтае. Его знаменитое детище - автомат АК-47 - появился в 1947 году и до сих пор производится в разных странах. Более 40 лет Калашников работал в Ижевске, его именем назван концерн - крупнейший российский производитель оружия; умер Калашников в 2013 году. Столетие со дня рождения доктора наук, генерал-лейтенанта в соответствии с указом президента РФ отмечается в стране на федеральном уровне.

"В обновленную экспозицию музейно-выставочного комплекса мы добавили много материалов по истории Ижевского машзавода, появилась тема Научно-исследовательского технологического института, который 40 лет занимался технологическим сопровождением производства автоматов Калашникова, также здесь появились мемориальные предметы", - сказала журналистам завотделом комплекса Лада Михайлова. По ее словам, там разместили большое количество архивных документов, новых экспозиционных образцов. "Мы, наконец, получили хорошую и качественную копию первого пистолета-пулемета Калашникова, который в единственном экземпляре существует в музее артиллерии Санкт-Петербурга", - отметила она.

В воскресенье в театре оперы и балета Удмуртии на торжественном концерте зрителям также показали архивные видеокадры воспоминаний о Калашникове, фрагменты его интервью. "День рождения Михаила Тимофеевича - это наш с вами общий праздник, день, когда мы еще раз можем сказать большое спасибо легендарному конструктору за его вклад в развитие оружейного дела. Сегодня благодаря ему об Удмуртии говорят как о оружейной кузнице России", - сказал на концерте председатель правительства региона Ярослав Семенов.

В этот день вспоминали Калашникова как человека-патриота. "В нем, как и во всех людях первого послереволюционного поколения, присутствовало невероятное чувство долга, чувство работы на благо Родины для укрепления ее обороноспособности, - сказал ТАСС оружейник Михаил Драгунов, сын создателя легендарной снайперской винтовки. - Самая активная часть его деятельности пришлась на период с 1945 до середины 1970-х годов - это те 30 лет, когда он работал в условиях жесткой конкуренции с Тулой, с Ковровым, что сформировало его характер".

Референт Калашникова - Николай Шкляев, десятки лет работавший с конструктором, считает, что инженерные решения оружейника будут применяться еще долгие годы. "Механизм оружия, который был создан Калашниковым, будет жить еще многие десятилетия, может быть, столетия. Изменится внешний вид автомата и пулемета, а нутро останется калашниковским", - сказал он журналистам.

Теги
РоссияКалашников, Михаил ТимофеевичУдмуртия
Реклама на ТАСС
Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму
Как отметил президент, сотрудники МВД должны противодействовать попыткам расколоть российское общество
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС