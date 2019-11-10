Проверку качества питания проведут в школах Кубани после массового отравления детей

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Кубани поручили провести проверку качества питания в школах после массового отравления детей. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По данным пресс-службы, в Кавказском районе в инфекционное отделение Кропоткинской больницы доставили 51 ребенка с подозрением на отравление.

"Анна Минькова (вице-губернатор Кубани) поручила провести проверку организации питания школьников в регионе. Соответствующие письма за подписью вице-губернатора отправлены во все муниципальные образования края", - говорится в сообщении.

Состояние детей удовлетворительное, в ближайшее время их начнут выписывать из больницы, добавили в пресс-службе администрации.

Краевой Минздрав сообщал, что возраст детей, попавших в больницу, - от 7 до 15 лет. СУ СК по краю возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратурой проводится проверка в связи с массовым заболеванием учащихся шести школ Кавказского района. Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.

ТАСС не располагает оперативным комментарием МУП МО Кавказский район "Комбинат школьного питания".