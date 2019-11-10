Двух победителей конкурса чтецов Корана в Карачаево-Черкесии наградили путевками в хадж

ЧЕРКЕССК, 10 ноября. /ТАСС/. Два жителя Карачаево-Черкесии стали лауреатами республиканского конкурса чтецов Священного Корана. Обойдя 30 своих земляков в состязании на сцене государственной филармонии в городе Черкесске, Руслан Эркенов и Алибек Тоторкулов получили главный приз - путевки в хадж, сообщил корреспондент ТАСС.

"Приз от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова - две путевки в хадж - получили профессиональные чтецы Корана Руслан Эркенов из Малокарачаевского района республики и Алибек Тоторкулов из Прикубанского района, это два замечательных человека, с которых должны брать пример все мусульмане", - сказал ТАСС кадий Карачаево-Черкесии, имам села Дружба Ибрагим-хаджи Катчиев.

Самым юным участником конкурса стал восьмилетний ребенок, самым пожилым - 90-летний житель республики. Члены жюри оценивали участников по правильности произношения, знанию сур Корана наизусть и красоте произношения. По итогам смотра все участники получили от Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии в подарок по большому подарочному изданию Корана.

Конкурс собрал неожиданно большое количество зрителей, зал и коридор государственной филармонии республики был полон гостей.

Республиканский конкурс чтецов Корана проводится в Карачаево-Черкесии в шестой раз для приобщения к чтению Священной книги и повышения уровня знаний по религии.