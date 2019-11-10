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Житель Канады сорвал джекпот национальной лотереи в размере $13,6 млн

Счастливый билет был продан в провинции Онтарио

ОТТАВА, 10 ноября. /ТАСС/. Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 18 млн канадских долларов ($13,6 млн) разыгран в Канаде. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 12, 31, 36, 37, 46 и 49. Бонус-число - 43", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в провинции Онтарио. Кроме того, был разыгран и так называемый утешительный приз в размере 1 млн канадских долларов ($760 тыс.). Он достанется жителю одной из западных провинций страны.

По правилам "6 из 49", для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

"6 из 49" была запущена в 1982 году и стала первой национальной лотереей Канады, в которой игроки могут сами выбирать числа для розыгрыша.

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Канада
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