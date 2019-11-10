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РБК: Минюст предложил ограничить число звонков должникам от роботов-коллекторов

Готовящиеся изменения помогут сократить количество злоупотреблений, считают эксперты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ при участии Федеральной службы судебных приставов разрабатывает проект федерального закона "О взыскании", который позволит ограничить число звонков должникам от роботов-коллекторов. Об этом в воскресенье пишет РБК со ссылкой на рабочую версию проекта, которая попала в распоряжение издания.

В настоящее время, указывает издание, заемщик с просрочкой может отказаться от непосредственного взаимодействия со взыскателем (личные встречи и телефонные разговоры) в рабочие дни после 22:00 и до 08:00, а также в выходные с 20:00 до 09:00. Теперь к такому взаимодействию, с соответствующими ограничениями, планируется приравнять использование кредиторами или взыскателями роботов-коллекторов.

В законе "О взыскании" могут появиться понятия "автоматизированный интеллектуальный агент" и "робот-коллектор", отмечают в РБК. К ним будут относить инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы, которые способны генерировать речь и поддерживать произвольные сценарии разговоров с должниками или иными лицами.

Кроме того, должники, согласно обсуждающейся версии законопроекта, также получат возможность ограничить частоту звонков от роботов-коллекторов до одного раза в сутки, двух раз в неделю или восьми раз в месяц.

В то же время председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков выразил мнение, что готовящиеся дополнения в закон кардинально не повлияют на систему взыскания, однако помогут сократить количество злоупотреблений со стороны коллекторов.

Автоматизированные системы для обзвона должников начали широко применяться с 2016 года при первом звонке человеку в связи с тем, что сценарии таких бесед наиболее универсальны, уточняет РБК. В данный момент существует четыре типа роботов-коллекторов: статические автоинформаторы, базовые роботы, односторонние системы и интеллектуальные помощники.

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