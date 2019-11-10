AP: бывший помощник Трампа Болтон намерен написать книгу

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон намерен написать книгу, он уже заключил соответствующее соглашение с издательством Simon & Schuster. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press .

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По словам его источников, договоренности были достигнуты несколько недель назад. Официально о них пока не объявлено. Как ожидается, Болтон получит за работу $2 млн.

Название книги на данный момент не уточняется. О чем в ней будет идти речь, также пока неизвестно.

По сведениям телеканала CNN, планируется, что книга будет опубликована незадолго до президентских выборов в США. Они состоятся в ноябре 2020 года.