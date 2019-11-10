Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Массандра" устроит экскурсию пассажирам поезда, который первым пройдет по Крымскому мосту

Попасть на экскурсию в винные подвалы предприятия пассажиры смогут по билету на поезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Экскурсию по старинным винным подвалам предприятия "Массандра" проведут для пассажиров первого поезда, который 23 декабря пройдет по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба предприятия.

На эту тему

"Полное открытие Крымского моста, включая его железнодорожную часть - это действительно историческое событие и для полуострова, и для всей России. Первым путешественникам мы решили сделать такой подарок. Всех пассажиров поезда Санкт-Петербург - Севастополь (№ 7/8), которые отправятся в путь 23 декабря в 14:00 (мск), приглашаем на бесплатные экскурсии. Билет на первый поезд в Крым и есть билет в "Массандру", - приводятся в сообщении слова директора Янины Павленко.

Она напомнила, что "Массандра" вместе с коллегами полуострова и Кубани участвует в создании сувенирной серии вин "Крымский мост", продажи которых начнутся в декабре.

Предприятие основано в 1894 году князем Львом Голицыным. Его коллекция вин является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самой богатой по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

О поездах в Крым

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей. По состоянию на 10 ноября, за двое суток с начала продаж, продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста было намечено на конец 2019 года, грузовых поездов - на июнь 2020 года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.

Теги
БелоруссияУкраинаРоссияСанкт-ПетербургКрымСевастополь
Реклама на ТАСС
Почти 50 населенных пунктов в трех регионах России подтоплены паводком
Из них эвакуировали 147 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС