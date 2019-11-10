"Массандра" устроит экскурсию пассажирам поезда, который первым пройдет по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Экскурсию по старинным винным подвалам предприятия "Массандра" проведут для пассажиров первого поезда, который 23 декабря пройдет по Крымскому мосту из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба предприятия.

"Полное открытие Крымского моста, включая его железнодорожную часть - это действительно историческое событие и для полуострова, и для всей России. Первым путешественникам мы решили сделать такой подарок. Всех пассажиров поезда Санкт-Петербург - Севастополь (№ 7/8), которые отправятся в путь 23 декабря в 14:00 (мск), приглашаем на бесплатные экскурсии. Билет на первый поезд в Крым и есть билет в "Массандру", - приводятся в сообщении слова директора Янины Павленко.

Она напомнила, что "Массандра" вместе с коллегами полуострова и Кубани участвует в создании сувенирной серии вин "Крымский мост", продажи которых начнутся в декабре.

Предприятие основано в 1894 году князем Львом Голицыным. Его коллекция вин является одной из самых крупных в мире (более миллиона бутылок) и самой богатой по разнообразию. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

О поездах в Крым

Компания "Гранд сервис экспресс" 7 ноября сообщила, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого должно составить 33 часа. Первым по Крымскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга. Стоимость билетов начинается от 2966 рублей. По состоянию на 10 ноября, за двое суток с начала продаж, продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста было намечено на конец 2019 года, грузовых поездов - на июнь 2020 года.

До 2014 года у Крыма было железнодорожное сообщение через Украину, в том числе с Россией, Белоруссией и другими странами. В декабре 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом. В сентябре 2015 года украинскими радикалами была заблокирована железнодорожная ветка в Армянск (Республика Крым), по которой с Украины поставлялось, в частности, сырье для завода "Крымский титан".

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на котором курсирует более 50 поездов. Существующая железнодорожная инфраструктура на территории полуострова будет задействована для перевозок по Крыму и Севастополю после запуска железнодорожной части Крымского моста.