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Минпросвещения сообщило об уменьшении числа сирот в детдомах почти вдвое с 2015 года

Речь идет о сокращении числа с 87,2 тыс. в 2015 году до 47,1 тыс. на начало 2019 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Число детей-сирот, которые воспитываются в российских детских домах, в период с 2015 по 2019 год уменьшилось почти вдвое. Об этом ТАСС сообщили в Минпросвещения РФ.

"Численность выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжает снижаться. За период с 2015 года число детей-сирот, которые воспитывались в детских домах, сократилось на 46% - с 87,2 тыс. в 2015 году до 47,1 тыс. [на начало 2019 года]. Количество детских домов сократилось на 20%", - сказал представитель пресс-службы.

В Минпросвещения также отметили позитивную тенденцию: за прошедший год было передано в семьи на 9,2% больше детей-сирот, чем выявлено.

Во второй понедельник ноября отмечается Всемирный день сирот. Его задача - привлечь внимание общества к социальной проблеме.

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