Защита россиянина Лисова надеется, что ему не придется отбывать тюремное заключение в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. /ТАСС/. Защита российского программиста Станислава Лисова, признавшего ранее в Нью-Йорке свою вину в сговоре с целью совершения хакерской атаки, добивается того, чтобы ему не пришлось отбывать тюремное заключение в США. Об этом сообщил ТАСС адвокат Аркадий Бух.

Как констатировал Бух, защита в ближайшие дни намерена представить суду письма и другие материалы, которые говорят в пользу того, что россиянин не заслуживает тюремного заключения. Как пояснил адвокат, это материалы, свидетельствующие о том, что Лисов является "хорошим человеком, который оступился раз в жизни".

Адвокат отметил, что по итогам консультаций между защитой и прокуратурой судья на данный момент не обязан приговаривать россиянина к какому-либо минимальному сроку заключения. "Теоретически судья может приговорить его к тому сроку, который он уже отбыл", - отметил Бух. В этом случае россиянин будет сразу освобожден. На такой исход надеется защита.

Вынесение приговора в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк запланировано на 21 ноября. Прокуратура на прошлой неделе подала ходатайство о том, чтобы россиянина приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Лисов был арестован в Испании в январе 2017 года и экстрадирован в США в январе 2018 года. В феврале текущего года россиянин признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения. Власти США обвинили Лисова в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации. Первоначально ему могло грозить тюремное заключение продолжительностью до 35 лет.

По данным прокуратуры, с помощью NeverQuest хакеры пытались похитить миллионы долларов. Как утверждают власти США, Лисов в период с июня 2012 года по январь 2015 года участвовал в создании NeverQuest, а также управлении компьютерной сетью, применявшейся для распространения вируса.